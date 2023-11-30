"Все добре, зайчику...": у Покровську з-під завалів врятували малюка (відео)

На щастя, з дитиною все гаразд

Парамедики поліції врятували дитину, яка постраждала під час нічної ракетної атаки по Покровському району Донбасу. Хлопчика доправили до лікарні, загрози його життю немає.

Історію про це розповів у четвер, 30 листопада, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі. Водночас у мережі з’явилося відео порятунку шестимісячного Ілая.

"Один зі снарядів вибухнув у дворі будинку, де жила сім’я з двома дітьми. В результаті обстрілу було зруйновано дах і стіни будинку, сім’я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловікові, у якого на руках було закривавлене немовля" , — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі "Військовий кур’єр" показали порятунок дитини. На кадрах видно, як парамедик заспокоює дитину дорогою до лікарні. На тілі малюка видно сліди крові після того, що сталося.

Оглянувши дитину, поліцейський закутав її й швидко доправив до лікарні. Там нею зайнялися медики. На цей час відомо, що з хлопчиком все гаразд і загрози його життю немає.

"Покровськ: серед постраждалих – сім’я з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі", — написав Клименко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 листопада російські окупанти завдали удару по Запоріжжі. Приблизно через 40 хвилин після початку повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Пізніше стало відомо, яким об’єктом був приліт.