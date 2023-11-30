"Все хорошо, зайчик...": в Покровске из-под завалов спасли малыша (видео)

К счастью, с ребенком все в порядке

Парамедики полиции спасли ребенка, который пострадал во время ночной ракетной атаки по Покровскому району Донбасса. Мальчика доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Историю об этом рассказал в четверг, 30 ноября, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. Вместе с тем в сети появилось видео спасения шестимесячного Илая.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами. Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Військовий кур`єр" показали спасение ребенка. На кадрах видно, как парамедик успокаивает ребенка по дороге в больницу. На теле малыша видны следы крови после случившегося.

Осмотрев ребенка, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Там им занялись медики. На данный момент известно, что с мальчиком все в порядке и угрозы его жизни нет.

"Покровск: среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи", — написал Клименко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 ноября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Примерно через 40 минут после начала воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Позже стало известно, по какому объекту был прилет.