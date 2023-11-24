На Київщині сталася смертельна аварія: машини перетворилися на купи металу (ексклюзивні фото "Телеграфа")

На місці події працювали усі спецслужби

Вранці у п’ятницю, 24 листопада, на в’їзді до міста Ірпінь Київської області сталася масштабна аварія з постраждалими. Тут дорогу не поділили два автомобілі марки Mercedes.

Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфу".

На даний момент відомо про те, що на в’їзді в Ірпінь, біля села Романівка, дорогу не поділили два "Мерседеси", один з яких належить службі медичної допомоги. В результаті події транспортні засоби буквально перетворилися на купи металу і злетіли з проїжджої частини.

Фото з місця аварії

Правоохоронці, які прибули на місце події, попередньо встановили, що Mercedes темного кольору під керуванням 29-річного чоловіка рухався у бік столиці.

У цей же час 55-річний водій світлого "Мерседеса" виїжджав з другорядної дороги, здійснюючи маневр у бік Ірпеня. В цей момент і сталося зіткнення.

Фото з місця аварії

Як виявилося, 21-річний пасажир Mercedesа темного кольору отримав несумісні з життям травми і помер на місці аварії.

Крім цього, водія та 74-річну пасажирку медичного авто екстрено госпіталізували. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості і зараз перебувають під наглядом лікарів.

Фото з місця аварії

На місці аварії працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Причини та обставини події встановлюються.

За цим фактом проводиться всебічне розслідування.

ДТП сталося на в’їзді до Ірпіня

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

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