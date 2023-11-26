Зістрибнув з моста в річку після сварки з дівчиною: у поліції показали кадри порятунку чоловіка у Дніпрі

Чоловіка доставили до медичного закладу

У Дніпрі чоловік вирішив звести рахунки з життям і зістрибнув із моста у воду. Однак завдяки оперативному втручанню правоохоронців його вдалося врятувати.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області у своєму telegram-каналі, інформація про те, що чоловік стрибнув із Центрального мосту, надійшла вранці 26 листопада.

"Патрульні роти з обслуговування водних об'єктів В'ячеслав Тригуб, Олександр Крохмалюк та Олександр Михайліченко одразу попрямували на службовому катері на місце події. У воді під мостом інспектори побачили громадянина, що тримався на воді", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка вдалося витягнути з води і привести до тями. Після цього його доправили до шпиталю.

Інформації про його стан не повідомляється, але на кадрах оприлюднених поліцейськими видно, що він міг пересуватися самостійно. За даними місцевих telegram-каналів, чоловік намагався звести рахунки з життям через конфлікт із дівчиною.

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