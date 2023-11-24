На Киевщине произошла смертельная авария: машины превратились в груды металла (эксклюзивные фото "Телеграфа")

На месте происшествия работали все спецслужбы

Утром в пятницу, 24 ноября, на въезде в город Ирпень, что в Киевской области, произошла масштабная авария с пострадавшими. Здесь дорогу не поделили два автомобиля марки Mercedes.

В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

На данный момент известно о том, что на въезде в Ирпень, возле села Романовка, дорогу не поделили два "Мерседеса", один из которых принадлежит службе медицинской помощи. В результате произошедшего транспортные средства буквально превратились в груды металла и слетели с проезжей части.

Фото с места аварии

Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что Mercedes темного цвета под управлением 29-летнего мужчины двигался в сторону столицы.

В это же самое время 55-летний водитель светлого "Мерседеса" выезжал со второстепенной дороги, совершая маневр в сторону Ирпеня. В этот момент и произошла авария.

Фото с места аварии

Как оказалось, 21-летний пассажир Mercedesа тменого цвета получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Кроме этого, водителя и 74-летнюю пассажирку медицинского авто экстренно гостпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести и на данный момент находятся под наблюдением врачей.

Фото с места аварии

На месте аварии работали правоохранители, медики и спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данному факту проводится всестороннее расследование.

ДТП произошло на въезде в Ирпень

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

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