У Києві чоловік наклав на себе руки незвичайним способом

Жахлива картина постала перед очима перехожих

У четвер, 16 листопада, у Святошинському районі Києва сталася трагедія — мешканець однієї з багатоповерхівок наклав на себе руки. Причини та обставини того, що сталося наразі встановлюються.

Про це повідомили київські Телеграм-канали. Труп звисав на вулицю з підвіконня і фахівці, які прибули на виклик, прикрили його ковдрою.

Відомо, що на Борщагівці чоловік вчинив суїцид та повісився прямо з вікна квартири, розташованої на першому поверсі. Трагедія сталася у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Жмеринська, 1-Б.

Його труп виявили шоковані перехожі, які викликали на місце події медиків та правоохоронців. Особу чоловіка та мотиви його страшного вчинку встановлюють фахівці. По цій справі проводиться всебічне розслідування.

Місце трагедії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві регулярно трапляються трагедії. Так, із відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випав хлопець. На жаль, від одержаних травм хлопець помер на місці. Причини та обставини того, що сталося, встановить слідство.

Крім цього, "Телеграф" повідомляв про те, що в столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так на початку листопада у Шевченківському районі Києва з квартири на п’ятому поверсі випав 21-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події.

Ще одна схожа трагедія сталася 16 жовтня у Деснянському районі Києва – тут 32-річний чоловік випав із загального балкона, розташованого на рівні 8-9 поверху. Від одержаних травм чоловік загинув на місці.

Аналогічна ситуація сталася 24 жовтня в Оболонському районі столиці. Тоді з балкона, розташованого на 13 поверсі , випав 34-річний чоловік. На місці НП працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги. Чоловік помер на місці події.