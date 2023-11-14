Лікарні в епіцентрі боїв та захоплення урядових будівель: що зараз відбувається в секторі Газа

Щонайменше 200 тисяч людей покинули північну частину Гази

У секторі Газа точаться бої між Ізраїлем і терористами ХАМАСу, в тому числі на території головної лікарні анклаву Аль-Шифи — вона опинилася в епіцентрі страшної сутички. Пацієнти та медики залишаються заблокованими, критично хворі пацієнти та немовлята знаходяться під загрозою смерті через брак палива та обмежені запаси їжі та води, заявляють палестинці. ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у наявності під лікарнею схованки, де могли переховувати заручників.

Братська могила біля лікарні

Лікарні сектору Гази охопили інтенсивні бої, увага зосереджена переважно на Аль-Шифі. Гуманітарні організації попереджають, що критично хворі пацієнти та немовлята знаходяться під загрозою смерті через брак палива та скорочення запасів їжі та води. Директор лікарні Аль-Шіфа Мохаммад Абу Салмія заявив, що лікарня змушена поховати тіла 179 осіб, включаючи немовлят і пацієнтів, які померли у відділенні інтенсивної терапії, це нагадує братську могилу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) каже, що найбільша лікарня міста Газа, Аль-Шіфа, є "майже кладовищем", а тіла накопичуються та гниють усередині та зовні закладу. Тимчасом ВООЗ стверджує, що понад 60% лікарень у Газі не працюють. Є кілька інших медичних закладів, які страждають через брак ресурсів і безпеку.

Reuters публікує фото немовлят, яких витягли з інкубаторів у лікарні Аль-Шифа після відключення електроенергії. Міністерство охорони здоров'я Палестини в місті Рамалла на Західному березі Йордану в понеділок повідомило, що щонайменше 9 пацієнтів і 6 дітей померли в лікарні Аль-Шифа після того, як лікарня була оточена ізраїльськими військами.

Немовлята

Ізраїль визнав факт "сутичок" навколо Аль-Шифи, а ЦАХАЛ продовжує звинувачувати ХАМАС у тому, що він має командний центр під Аль-Шифою. Терористи це заперечують. Ізраїль наполягав на тому, що військові дії навколо лікарні виправдані, попри критику з боку ООН та інших міжнародних організацій. Окрім того, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив CNN, що ХАМАС справді використовує лікарні для управління, зберігання зброї та розміщення своїх бійців.

Також ЦАХАЛ опублікував відео із підземними спорудами ХАМАС під дитячою лікарнею "Рантісі" у Газі. У підвалі будівлі зберігалася зброя, там же утримували заручників. Як стверджує представник ЦАХАЛ, тунель з'єднаний із підвалами лікарні. Серед іншого, стверджують ізраїльські військові, у підвалах було виявлено жилети та пояси смертників, вибухівку, автомати Калашнікова, гранати, а також гранатомети.

Станом на зараз перед лікарнею лежать 110 тіл, деякі в холодильнику, який не працює, а деякі просто на відкритому просторі перед відділенням швидкої допомоги. Це може стати джерелом захворювань. Журналіст, який працював з AFP, сказав, що сморід тіл, що розкладаються, був скрізь у закладі. Репортер BBC Рушді Абалуф поспілкувався з джерелом у лікарні, яке сказало, що танки оточують лікарню з усіх боків і що доступ до лікарні та виїзд з неї неможливий.

МОЗ Гази звинуватив БАПОР (місцеву місію ООН) та Червоний хрест у співучасті у масовому вбивстві в Газі та заявив, що вони більше не надають послуги в анклаві. Ізраїльські військові заявили, що вони "координують передачу інкубаторів із лікарні в Ізраїлі до Гази", хоча вони не уточнили, чи прямуватимуть до Аль-Шифи.

Останні новини

На півночі Гази тривають бої, ізраїльські військові продовжують наступ. ЦАХАЛ заявляє, що захопив парламент ХАМАС, резиденцію уряду та штаб поліції та публікує фото звідти.

Наземна операція у секторі Газа

ЦАХАЛ каже, що маршрут евакуації на південь Гази знову відкритий і заохочують палестинців на півночі Гази рухатися на південь по визначеній "безпечній дорозі", шосе Салах ад-Дін. Шлях евакуації вперше відкрили 5 листопада. За останніми оцінками ООН, близько 200 тис. людей переїхали до півдня Гази за маршрутом Салах ад-Дін. Сотні тисяч людей, які або не хочуть, або не можуть переселятися на південь, залишаються на півночі.

Водночас Al Jazeera повідомляє, що 13 людей загинули внаслідок ізраїльського авіаудару в Хан-Юнісі, який розташований на півдні сектора Газа, і є одним із районів, куди ізраїльські військові наказали палестинцям евакуюватися.

Окрім цього, семеро палестинців були вбиті в таборі біженців Тулькарем на Західному березі річки Йордан сьогодні вранці під час зіткнень з ізраїльськими військовими, пише BBC. Троє загинули від бойової зброї, а четверо – від осколкових поранень від вибуху. Ізраїльська армія та поліція заявили у своїй заяві, що їхні сили потрапили під вогонь і вбили кількох палестинських терористів у відповідь. Кадри, опубліковані місцевими палестинцями раніше сьогодні вранці, показали, як ізраїльські бульдозери розривають вулиці.

Південь Ізраїлю зазнав ракетних обстрілів, передає Times of Israel. Двоє осіб отримали поранення в Ашкелоні, кількість загиблих солдатів ЦАХАЛу, загиблих під час наземної операції в Газі, зросла до 46.

Смерть заручниці

Збройні сили Ізраїлю підтвердили смерть Ноа Марчіано, військової, яку видно на відео із заручниками, опублікованому ХАМАС. 19-річна дівчина була викрадена ХАМАСом 7 жовтня. Марчіано можна побачити в пропагандистському ролику, знятому через чотири дні після того, як її взяли в заручники в Газі, військові кажуть, що тепер її визнають "загиблим солдатом, який перебуває в полоні терористичної групи".

Ноа Марчіано

Повідомляється, що Марчіано з 414-го підрозділу збірної бойової розвідки служила на базі ЦАХАЛу в Нахаль-Оз, коли її захопили терористи під час смертоносного наступу на південь Ізраїлю. Бригади Аль-Касам стверджували, що вона була вбита під час ізраїльського авіаудару 9 листопада. ЦАХАЛ засудив відео, заявивши, що "терористична організація ХАМАС продовжує використовувати психологічний тероризм і діяти нелюдськи через відео та фотографії заручників, як це робилося в минулому".

Раніше "Телеграф" писав, що Україні вже вдалось евакуювати 43 українці та ще 36 громадян Молдови.