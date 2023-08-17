У рф боксер жорстоко побив 12-річного школяра (відео)

Поліція відпустила кривдника дитини

У підмосковних Котельниках тренер з боксу побив 12-річного хлопчика. Напередодні у Підмосков’ї робітники побили чемпіона Європи.

Про інцидент повідомляє telegram-канал Mash. За інформацією джерела, чоловік завдав 11 ударів руками та ногами по голові дитини, після чого спробував задавити хлопчика власною вагою.

Як повідомляє Mash, тренер з боксу Геннадій Мартинов зчепився з хлопчиком у дворі будинку. Друзі постраждалого намагалися допомогти йому — один навіть стріляв у боксера кульками з іграшкового пістолета, проте все було марно. Побиття зупинив перехожий, який відтягнув тренера.

Батьки відвезли хлопчика до травмпункту, де у того зняли побої, а потім написали заяву до поліції. За словами батьків, Мартинова викликали на допит і відпустили через 30 хвилин. Чоловік заявив, що школяр начебто накинувся на нього з ножем, хоча відео не підтверджує слова Геннадія.

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