"ТрО Сакраменто": мережу розриває відео, як українці відгемселили в США компанію росіян

Причина бійки поки що невідома

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну між українцями та громадянами країни-агресора за кордоном регулярно трапляються сутички. Приводом для цього, наприклад, стає підтримка росіянами кривавих злочинів путіна або їх агресивна поведінка. Чергова суперечка, яка дійшла до бійки, сталася в Сакраменто (США).

Про це повідомляють у мережі.

Так, в інтернет-пабликах почало "віруситися" відео, де українці побили росіян. Причина бійки поки невідома, але в мережі, ґрунтуючись на досвіді попередніх інцидентів, припустили, що виною тому стала якась чергова витівка громадян росії.

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Нагадаємо, раніше в Туреччині побилися російські та українські хокеїсти. Ми також повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.

Також ми розповідали про те, що відео із чеченкою, яка "муштрує" росіян у Фінляндії, стало хітом. Жінка не соромилася у висловлюваннях і дала своїми словами зрозуміти, що росіянам не радіють за межами їхньої країни. Коментатори в мережі, до речі, підтримали жінку та захопилися її прямолінійністю.