"ТрО Сакраменто": сеть разрывает видео, как украинцы "отметелили" в США компанию россиян

Причина драки пока неизвестна

После полномасштабного вторжения рф в Украину между украинцами и гражданами страны-агрессора за границей регулярно случаются стычки. Поводом для этого, например, становится поддержка россиянами кровавых преступлений путина или их агрессивное поведение. Очередная перепалка, которая дошла до драки произошла в Сакраменто (США).

Об этом сообщают в сети.

Так, в интернет-пабликах начало "вирусится" видео, где украинцы избили россиян. Причина драки пока неизвестна, но в сети, основываясь на опыте предыдущих инцидентов, предположили, что виной тому послужила какая-то очередная выходка граждан рф.

Внимание! Видео 18+

Напомним, ранее в Турции подрались российские и украинские хоккеисты. Мы также сообщали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.

Также мы рассказывали о том, что видео с чеченкой, которая "строит" россиян в Финляндии, стало хитом. Женщина не стеснялась в выражениях и дала своими словами понять, что россиянам не рады за пределами их страны. Комментаторы в сети, к слову, поддержали женщину и восхитились её прямолинейностью.