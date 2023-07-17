Олег Сенцов, який потрапив під артобстріл, показав закривавлене обличчя (фото)

Режисер повідомив, як отримав поранення під час бойового виходу

Український режисер, колишній в’язень кремля Олег Сенцов, який пішов воювати після російського повномасштабного нападу, повідомив про осколкові поранення внаслідок артобстрілу. Нещодавно військовослужбовець отримав контузію.

Фотографію зі знівеченим обличчям Сенцов опублікував на своїй сторінці в Facebook у понеділок 17 липня 2023 року.

Так, режисер воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Нещодавно він повернувся на службу й одразу був поранений.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі (бойова машина піхоти США. – Ред.) знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди.", — йдеться у публікації Сенцова.

Також режисер подякував медикам за допомогу йому та його побратимам. "У інших хлопців теж все добре — запоріжськи лікарі знають свою справу, дякую!": написав Сенцов.

Олег Сенцов показав наслідки потрапляння під артобстріл

Раніше "Телеграф" розповідав, що за час повномасштабної війни у Олега Сенцова народився син, проте спочатку залишався з мамою в США. Пізніше дружина режисера повернулася до України, відео зворушливої першої зустрічі тата й дитини вона поділилася у соцмережах.