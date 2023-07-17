Попавший под артобстрел Олег Сенцов показал окровавленное лицо (фото)

Режиссер сообщил, как получил ранение при боевом выходе

Украинский режиссер, бывший узник кремля Олег Сенцов, который пошел воевать после российского полномасштабного нападения, сообщил об осколочных ранениях в результате артобстрела. Недавно военнослужащий получил контузию.

Фотографию с изувеченным лицом Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник 17 июля 2023 года.

Так, режиссер воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Недавно он вернулся на службу и тут же был ранен.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли (боевая машина пехоты США. – Ред.) снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — говорится в публикации Сенцова.

Также режиссер поблагодарил медиков за помощь ему и его побратимам. "У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!": написал Сенцов.

Олег Сенцов показал последствия попадания под артобстрел

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за время полномасштабной войны у Олега Сенцова родился сын, однако первое время оставался с мамой в США. Позже супруга режиссера вернулась в Украину, видео трогательной первой встречей папы и ребенка она поделилась в соцсетях.