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Попавший под артобстрел Олег Сенцов показал окровавленное лицо (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Олег Сенцов защищает Украину на фронте Новость обновлена 17 июля 2023, 11:07
Олег Сенцов защищает Украину на фронте. Фото facebook.com/oleg.sentsov

Режиссер сообщил, как получил ранение при боевом выходе

Украинский режиссер, бывший узник кремля Олег Сенцов, который пошел воевать после российского полномасштабного нападения, сообщил об осколочных ранениях в результате артобстрела. Недавно военнослужащий получил контузию.

Фотографию с изувеченным лицом Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник 17 июля 2023 года.

Так, режиссер воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Недавно он вернулся на службу и тут же был ранен.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли (боевая машина пехоты США. – Ред.) снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — говорится в публикации Сенцова.

Также режиссер поблагодарил медиков за помощь ему и его побратимам. "У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!": написал Сенцов.

Олег Сенцов
Олег Сенцов показал последствия попадания под артобстрел

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за время полномасштабной войны у Олега Сенцова родился сын, однако первое время оставался с мамой в США. Позже супруга режиссера вернулась в Украину, видео трогательной первой встречей папы и ребенка она поделилась в соцсетях.

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