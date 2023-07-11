Черника важнее жизни: авто подорвалось на мине около границы с Беларусью

Люди проигнорировали запрещающие указатели

В понедельник, 10 июля, около села Рудня-Хочинская Житомирской области, семья поехала в лес собирать чернику на заминированных территориях. Автомобиль подорвался на мине, погиб 23-летний парень.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Семья проигнорировала предупреждающие указатели, перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

"На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, автомобиль наткнулся на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель погиб на месте", — рассказали подробности трагедии в полиции.

Люди заехали на заминированную территорию

Автомобиль подорвался на мине

Погиб молодой мужчина

Правоохранители призвали жителей области соблюдать правила безопасности: сейчас в стране действует запрет на посещение приграничной зоны.

В частности, на Житомирщине разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и оккупированных местностей. Запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", руководитель отдела противоминной деятельности ООН Пол Геслоп заявил, что на полное разминирование Украины понадобится около 5 лет и 300 миллионов долларов ежегодно. При этом речь идет о ликвидации только противопехотных мин.