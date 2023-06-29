Відлуння теракту на Каховській ГЕС: трупи мертвих свиней винесло на пляжі Сухумі (відео)

Відвідувачі пляжів впадають у ступор

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС досі відчуваються у різних регіонах Чорноморського басейну. Цього разу їх змогли побачити мешканці самопроголошеної Абхазії.

Про це повідомляють у мережі.

Так, в інтернеті поширюються відео того, як до пляжів Сухумі прибиває мертвих тварин, яких змило хвилею після повені. Трупи свиней тепер плавають біля пляжів та вганяють у ступор місцевих жителів.

Варто зазначити, що трупи тварин, перш ніж потрапити до Сухумі, подолали шлях приблизно в тисячу кілометрів.

Цей інцидент вже далеко не перший. У мережі повідомляють про мертвих корів у Болгарії, а одним із найгучніших випадків стався із собакою в Одесі. Вона змогла дивом вижити, пропливши на дошках понад сто кілометрів.

Нагадаємо, "Телеграф" побував у Херсоні, райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, що трапилася з містом. Також ми показали, як у цих умовах відбувається порятунок людей і тварин.

І поки світ відходить від наслідків екоциду на Херсонщині, росіяни вже можуть готувати новий ще небезпечніший теракт.