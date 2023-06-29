Эхо теракта на Каховской ГЭС: трупы мертвых свиней вынесло на пляжи Сухуми (видео)

Посетители пляжей впадают в ступор

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС до сих пор ощущаются в различных регионах Черноморского бассейна. В этот раз их смогли вживую увидеть жители самопровозглашенной Абхазии.

Об этом сообщают в сети.

Так, в интернете распространяются видео того, как к пляжам Сухуми прибивает мертвых животных, которых смыло волной после наводнения. Трупы свиней теперь плавают около пляжей и вгоняют в ступор местных жителей.

Стоит отметить, что трупы животных, прежде чем попасть в Сухуми, проделали путь примерно в тысячу километров.

Данный инцидент уже далеко не первый. В сети сообщают о мертвых коровах в Болгарии, а одним из самых громких случаев был с собакой в Одессе. Она смогла чудом выжить, проплыв на досках более ста километров.

Напомним, "Телеграф" побывал в Херсоне, районы которого оказались затопленными, и показал масштабы катастрофы, случившейся с городом. Также мы показали, как в этих условиях проходит спасение людей и животных.

И пока мир отходит от последствий экоцида на Херсонщине, россияне уже вовсю могут готовить новый еще более опасный теракт.