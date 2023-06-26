Покусали та розбили пляшку об голову: в Ірландії напали на українського актора (фото)

Зловмисників досі не знайшли

У столиці Ірландії Дубліні п’ять місцевих парубків побили 23-річного актора театру Лесі Українки Олександра Грекова.

Як інформує Irish mirror, українець курив після завершення вистави, коли до нього підійшли п’ятеро молодих людей та відібрали у нього цигарки.

Коли актор попросив їх повернути, невідомі вдарили пляшкою по голові, а потім завдали удару в обличчя. Наголошується, що нападникам було близько 20 років.

Зазначається, що актора після нападу доправили до лікарні, де йому наклали кілька швів.

Заступник керівника директора з міжнародних зв’язків Національного театру Лесі Українки Анастасія Павленко розповіла, що серед нападників були двоє хлопців та троє дівчат, одна з яких навіть примудрилася покусати актора.

"Він курив біля головного входу, і група людей намагалася вирвати сигарету з рота і забрати пачку цигарок. Олександр спробував піти за ними і сказав: "Це мої цигарки, що ви робите?" і група почала бити його… ще його кусала якась дівчина", — сказала вона.

Павленко також повідомила, що Греков почувається добре, але через величезні порізи на обличчі змушений приймати знеболювальні.

Поліція нападників поки не знайшла.

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