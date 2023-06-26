Покусали и разбили бутылку о голову: в Ирландии напали на украинского актера (фото)

Злоумышленников до сих пор не нашли

В столице Ирландии Дублине пять местных парней избили 23-летнего актера театра Леси Украинки Александра Грекова.

Как информирует Irish mirror, украинец курил после завершения представления, когда к нему подошли пятеро молодых людей и отобрали у него сигареты.

Когда актер попросил их вернуть, неизвестные ударили бутылкой по голове, а затем нанесли удар в лицо. Отмечается, что нападавшим было около 20 лет.

Отмечается, что актера после нападения доставили в больницу, где ему наложили несколько швов.

Заместитель управляющего директора по международным связям Национального театра Леси Украинки Анастасия Павленко рассказала, что среди нападавших были двое парней и три девушки, одна из которых даже умудрилась покусать актера.

"Он курил возле главного входа, и группа людей пыталась вырвать сигарету изо рта и забрать пачку сигарет. Александр попытался пойти за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?" и группа начала бить его. Бутылку разбили ему о голову… Еще его кусала какая-то девушка", — сказала она.

Павленко также сообщила, что Греков чувствует себя хорошо, но из-за огромных порезов на лице вынужден принимать обезболивающие.

Полиция нападавших пока не нашла.

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