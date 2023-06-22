Не дали в борг: на Житомирщині чоловік підірвав гранату у магазині – є постраждалі (фото)

Стан постраждалої жінки критичний

На Житомирщині в одному із продуктових магазинів розгорнувся серйозний інцидент — чоловік підірвав гранату в приміщенні після відмови продавця дати йому борг сигарети та алкоголь. Внаслідок події постраждала співробітниця магазину.

Про це начальник Нацполіції Житомирської області Олег Трачук повідомив на брифінгу.

Так, за його словами, 58-річний чоловік зайшов до місцевої крамниці у селі Закутинці та вимагав у 27-річної співробітниці дати йому в борг алкоголь і цигарки, на що отримав відмову. Тоді відвідувач вийшов із магазину, але вже невдовзі повернувся із гранатою. В один момент в приміщенні пролунав вибух.

Закутинці на карті

"Продавчиня, яка має троє малолітніх дітей, перебуває в критичному стані, втратила багато крові, має осколкові поранення", — сказав Трачук.

Медики прооперували жінку. Є надія, що вона житиме. Відомо, що постраждала має трьох дітей. Завдяки щасливому випадку, того дня вона не взяла їх із собою на роботу, хоча зазвичай вона так робила.

Водночас чоловік, який підірвав у магазині гранату, не зміг дати пояснення своєму вчинку, оскільки він був п’яний. Попередньо дії зловмисника кваліфікують як замах на вбивство. За це загрожує до 15 років ув’язнення.

"Встановили попередньо, що чоловік взяв гранату у свого товариша. Обидва не є військовослужбовцями. У товариша, мешканця цього ж села, було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї. Він також затриманий у порядку статті 208 КПК", — розповів Трачук.

Місце події. Фото — ГУНП Житомирської області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Подільському районі Києва граната вибухнула у чоловіка в руці. Інцидент стався у Квітневому провулку біля житлових будинків. Внаслідок події 29-річний чоловік загинув.