Не дали в долг: на Житомирщине мужчина взорвал гранату в магазине - есть пострадавшие (фото)

Состояние пострадавшей женщины критическое

В Житомирской области в одном из продуктовых магазинов развернулся серьезный инцидент — мужчина взорвал гранату в помещении после отказа продавца дать ему в долг сигареты и алкоголь. В результате происшествия пострадала сотрудница магазина.

Об этом начальник Нацполиции Житомирской области Олег Трачук сообщил на брифинге.

Так, по его словам, 58-летний мужчина зашел в местный магазин в селе Закутинцы и требовал у 27-летней сотрудницы дать ему в долг алкоголь и сигареты, на что получил отказ. Тогда посетитель вышел из магазина, но уже вскоре вернулся с гранатой. В один момент в помещении прогремел взрыв.

Закутинцы на карте

"Продавщица, у которой есть трое малолетних детей, находится в критическом состоянии, потеряла много крови, имеет осколочные ранения", — сказал Трачук.

Медики прооперировали женщину. Есть надежда, что она будет жить. Известно, что у пострадавшей есть трое детей. По счастливой случайности, в тот день она не взяла их с собой на работу, хотя обычно она так делала.

В то же время мужчина, который взорвал в магазине гранату, не смог дать объяснение своему поступку, поскольку он был пьян. Предварительно действия злоумышленника квалифицируют как покушение на убийство. За это грозит до 15 лет тюремного заключения.

"Установили предварительно, что мужчина взял гранату у своего товарища. Оба не являются военнослужащими. У товарища, жителя этого же села, был обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Он также задержан в порядке статьи 208 УПК", — рассказал Трачук.

Место происшествия. Фото - ГУНП Житомирской области

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Подольском районе Киева граната взорвалась у мужчины в руке. Инцидент случился в Апрельском переулке возле жилых домов. В результате происшествия 29-летний мужчина погиб.