Під Києвом мотоцикліст влетів у натовп людей на переході, багато постраждалих (фото, відео)

Водія, пасажира та постраждалих пішоходів було госпіталізовано

У місті Обухів Київської області сталася жахлива ДТП за участю мотоцикліста, який мчав по дорозі на червоне світло світлофора. В результаті постраждали люди, які рухалися узбіччям дороги.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, 18-річний водій "Yamaha" проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів, які проходили повз тротуар.

"Госпіталізовано водія і пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, потерпілі отримали численні травми тяжкого та середнього ступеня. Легковий автомобіль, у який врізався мотоцикліст, отримав сильні механічні пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з блокпостів у Києві автомобіль на смерть збив військовослужбовця Національної Гвардії України. За кермом знаходився один із райсудів Київської області Олексій Тандир. У ході судового засідання він схопився за серце і заявив, що не може відповідати на запитання через свій поганий стан.