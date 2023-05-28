Под Киевом мотоциклист влетел в толпу людей на переходе, много пострадавших (фото, видео)
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Водитель, пассажир и пострадавшие пешеходы были госпитализированы
В городе Обухов Киевской области произошло жуткое ДТП с участием мотоциклиста, который мчался по дороге на красный свет светофора. В результате пострадали люди, которые двигались по обочине дороги.
Об этом сегодня, 28 мая, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, 18-летний водитель "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов, которые проходили мимо по тротуару.
"Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, двигавшихся по обочине", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени. Легковой автомобиль, в которых врезался мотоциклист, получил сильные механические повреждения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на одном из блокпостов в Киеве автомобиль насмерть сбил военнослужащего Национальной Гвардии Украины. За рулем находился одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. В ходе судебного заседания он схватился за сердце и заявил, что не может отвечать на вопросы из-за своего неважного состояния.