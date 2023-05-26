Під час удару по медзакладу у Дніпрі постраждали діти, під завалами можуть залишатися люди (відео)

У Дніпрі внаслідок удару 26 травня постраждали двоє дітей

З’явилися нові подробиці удару по Дніпру 26 травня, де ракета окупантів влучила по медзакладу. Внаслідок трагедії постраждали 23 особи, серед них двоє дітей 3 та 6 років.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, постраждалих дітей доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – у стаціонарі, з них троє – "важкі". Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів влучила по місту…", — написав він.

За інформацією голови регіону, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. Триповерхова будівля медустанови частково зруйнована.

Також вогонь перекинувся на сусідню будівлю, там її вдалося локалізувати.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець уточнив, що ще чотири особи залишаються безвісти зниклими.

"Рятувальники продовжують розбирати завали, продовжується порятунок постраждалих. росія бореться з мирним населенням, спрямовує ракети, авіабомби на цивільні об’єкти", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що масований удар у ніч на 26 травня припав по ряду областей України.