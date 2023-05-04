В Одесі жорстоко побили відомого активіста: зловмисники прикинулися військовими, які потребували допомоги

Активіст підозрює, що замовниками стали кримінальні кола

В Одесі побили відомого активіста Дем’яна Ганула, який часто змушує проросійськи налаштованих громадян вибачатися на камеру. Як до прикладу, жінку, яка образила одеситок, що перейшли на українську мову.

4 травня активіст опублікував у своєму Telegram-каналі фото свого закривавленого обличчя та повідомив, що його побила група невідомих чоловіків. За його словами, спершу до нього зателефонував знайомий та попросив дозволу дати його контакти військовим, бо ті начебто потребують допомоги волонтерів.

Дем'ян Ганул після побиття

Потім Ганула набрав незнайомець, який домовився зустрітися з активістом в одному з місцевих кафе. Як зазначив активіст, на місці стояв пікап камуфляжного кольору з чорними номерами "Ахмет". В середині закладу чекали троє чоловіків з числа "нацменшин".

"Я запитав: в чому є потреба та де служать хлопці. У відповідь отримав претензію (цитую) "А почему ты всем передаешь тачки, а нам не передал на фронт?". Я відповів, що передаю знайомим переважно, а їх я не знаю. Я поцікавився, що ж за авто їм потрібно. А у відповідь: "Ты Ахмета не знаешь?", — йдеться у повідомленні.

Ганул відповів, що не знає. Йому запропонували у грубій формі поїхати з ними. А коли той відмовився, зав’язалася бійка.

"Три "звіра" накинулися на мене, в ході бійки я перемістився до барної стійки закладу, там було менше місця і мене було важко оточити. На жаль, я не чемпіон світу з боїв без правил, тому нападникам вдалося повалити мене на землю та почати забивати ногами, потім дістали ножі. Я приготувався до найгіршого, але продовжив відбиватися", — розповідає постраждалий.

Потім активісту вдалося вирватися та вибігти на вулицю через чорний вихід. Там він зачинив двері і викликав поліцію. Пізніше він дізнався, що напередодні 3 травня о 06:00 псевдовійськові прибули до Одеси з Дніпра. А одразу після нападу поїхали з міста в бік столиці. На його думку, вони спеціально приїздили, щоб скоїти напад.

"Чомусь досі не затримані. Є також інформація, що вони дійсно проходять службу в одній з одеських бригад, якщо це так, то я в шоці", — пише Ганул. Додає, що дізнався ім’я організатора нападу. За його словами, це чоловік на ім’я Олександр Подобєдов:

"Той самий, що і на Сергія Стерненко, коли він під час захисту наніс смертельне поранення одному з нападників. А я вчора був без ножа. Олександра Подобєдова видно на відео. Він сидів за одним столиком з цими псевдовійськовими до мого приходу. Також, біля закладу де все сталося, помічено авто друга Подобєдова — Олександра Білого. Вони є представниками криміналу Одеси, негідники яких хтось прикриває з владних структур", — зазначає чоловік.

Активіст вважає, що замовниками нападу є одеські кримінальні авторитети. Підозрює, що побиття приурочене до 2 травня, оскільки 9 років тому в Одесі цього дня сталася пожежа в Будинку профспілок. Тоді там забарикадувалися проросійські сили. Потім будівля загорілася зсередини, внаслідок чого загинули десятки людей. Дем’ян Ганул у своїх соцмережах публікував фото, де їсть у цей день шашлик.

Нині Дем’ян Ганул очікує резонансу у цій справі. Очікує на результати роботи правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше українців обурив кричущий випадок на Волині — офіцер грубо побив військового. У чоловіка внаслідок побиття відмовили ноги. Натомість у Києві побили пранкера, який обматюкав чоловіка, що назвався українським військовим. Побиття завершилося вибаченнями пранкера на камеру.