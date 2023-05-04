В Одессе жестоко избили известного активиста: злоумышленники притворились военными, нуждающимися в помощи

Активист подозревает, что заказчиками стали криминальные круги

В Одессе избили известного активиста Демьяна Ганула, часто заставляющего пророссийски настроенных граждан извиняться на камеру. Как к примеру, женщину, которая оскорбила одесситок, перешедших на украинский язык.

4 мая активист опубликовал в своем Telegram-канале фото своего окровавленного лица и сообщил, что его избила группа неизвестных мужчин. По его словам, сначала ему позвонил знакомый и попросил разрешения дать его контакты военным, потому что те якобы нуждаются в помощи волонтеров.

Демьян Ганул после избиения

Затем Ганула набрал незнакомец, договорившийся встретиться с активистом в одном из местных кафе. Как отметил активист, на месте стоял камуфляжный пикап с черными номерами "Ахмет". В середине заведения ждали трое мужчин из числа "нацменьшинств".

"Я спросил: в чем есть потребность и где служат ребята. В ответ получил претензию (цитирую) "А почему ты всем передаешь тачки, а нам не передал на фронт?" "Я поинтересовался, что же за авто им нужно. А в ответ: "Ты Ахмета не знаешь?", — говорится в сообщении.

Ганул ответил, что не знает. Ему предложили в грубой форме уехать с ними. А когда тот отказался, завязалась потасовка.

"Три "зверя" набросились на меня, в ходе драки я переместился к барной стойке заведения, там было меньше места и меня было тяжело окружить. К сожалению, я не чемпион мира по боям без правил, поэтому нападающим удалось свергнуть меня на землю и начать забивать ногами, потом достали ножи. Я приготовился к худшему, но продолжил отбиваться", — рассказывает пострадавший.

Затем активисту удалось вырваться и выбежать на улицу из-за черного выхода. Там он захлопнул дверь и вызвал полицию. Позже он узнал, что накануне 3 мая в 06:00 псевдовоенные прибыли в Одессу из Днепра. А сразу после нападения уехали из города в сторону столицы. По его мнению, они специально приезжали, чтобы совершить нападение.

"Почему-то до сих пор не задержаны. Есть также информация, что они действительно проходят службу в одной из одесских бригад, если это так, то я в шоке", — пишет Ганул. Добавляет, что узнал имя организатора нападения. По его словам, это мужчина по имени Александр Подобедов:

"То же, что и на Сергея Стерненко, когда он во время защиты нанес смертельное ранение одному из нападающих. А я вчера был без ножа. Александра Подобедова видно на видео. Он сидел за одним столиком с этими псевдовоенными до моего прихода. Также, возле заведения где все произошло, замечены авто друга Подобедова — Александра Белого. Они являются представителями криминала Одессы, негодяи которых кто-то прикрывает из властных структур", — отмечает мужчина.

Активист считает, что заказчиками нападения являются одесские криминальные авторитеты. Подозревает, что избиение приурочено к 2 мая, поскольку 9 лет назад в Одессе в этот день произошел пожар в Доме профсоюзов. Тогда там забаррикадировались пророссийские силы. Затем здание загорелось изнутри, в результате чего погибли десятки человек. Демьян Ганул в своих соцсетях публиковал фото, где ест в этот день шашлык.

Сейчас Демьян Ганул ожидает резонанса по этому делу. Ожидает результатов работы правоохранительных органов.

Напомним, ранее украинцев возмутил вопиющий случай на Волыни — офицер грубо избил военного. У мужчины в результате избиения отказали ноги. В Киеве же избили пранкера, который обматерил мужчину, назвавшегося украинским военным. Избиение завершилось извинениями пранкера на камеру.