"Зарубав собаку сапою на очах дружини та сина": Поворознюк відреагував на нове розслідування Гордона (відео)

Власник агрофірми заявив, що по молодості зробив багато дурниць

Скандальний президент "Інгульця", аграрій із Кіровоградщини Олександр Поворознюк відреагував на інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з жителем села Петрове Михайлом Нікіфоровим, який розповів, як його підстрелив Поворознюк із пістолета.

Свою відповідь Поворознюк також розмістив у YouTube. Олександр заявив, що інцидент із Нікіфоровим стався 26 років тому. За його словами, Михайло погрожував йому і навіть убив його собаку на очах дружини та дитини. Поворознюк зазначив, що у "викритті сторіччя" Гордон нічого нового не з’ясував. Своє кримінальне минуле президент футбольного клубу пояснив "такими часами" та "дурощами, зробленими по молодості".

"Я живу у своєму селі. Тут колись по молодості накоїв дурниць. І тут продовжую жити. Я з гордістю дивлюся людям у вічі. Бо після цих дурниць я вчасно зупинився. Бо відчував, що рано чи пізно мої умовні терміни закінчаться не умовними.

Тоді були такі часи. Тобі Нікіфоров розповів, як вирішувалися конфлікти? Він двічі розповів, як хотів мене побити, двічі! І якби не моя самооборона, то, мабуть, і вбив би. Як мою собаку на очах у дружини та сина зарубав сапою. То що мені було чекати, коли він мені голову проломить? Тоді ми так жили, Дімо. Я давно заплатив перед Богом, а перед людьми й досі плачу.

Із Нікіфоровим інцидент був 26 років тому. І я за це відбув покарання. Уявляєте, якби я опустився на цей рівень та розповів, що твоя четверта дружина робила 20 років тому? У тебе, до речі, дружин більше, ніж у мене судимостей", – заявив Поворознюк.

Увага, на відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, конфлікт Поворознюка із Гордоном розпочався після того, як футбольний функціонер відмовився давати інтерв’ю журналісту. Після цього вони почали ображати один одного у мережі. Раніше Дмитро взяв інтерв’ю у фермера з Кіровоградської області Юрія Ткача, який заявив, що Поворознюк стріляв у нього з автомата. Пізніше Олександр спростував усі звинувачення.