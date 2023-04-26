"Зарубил собаку сапой на глазах жены и сына": Поворознюк отреагировал на новое расследование Гордона (видео)

Владелец агрофирмы заявил, что по молодости сделал много глупостей

Скандальный президент "Ингульца", аграрий из Кировоградщины Александр Поворознюк отреагировал на интервью журналиста Дмитрия Гордона с жителем села Петрово Михаилом Никифоровым, который рассказал, как его подстрелил Поворознюк из пистолета.

Свой ответ Поворознюк также разместил в YouTube. Александр заявил, что инцидент с Никифоровым произошел 26 лет тому назад. По его словам, Михаил угрожал ему и даже убил его собаку на глазах жены и ребенка. Поворознюк отметил, что в "разоблачении столетия" Гордон ничего нового не выяснил. Свое криминальное прошлое президент футбольного клуба объяснил "такими временами" и "глупостями, сделанными по молодости".

"Я живу в своем селе. Здесь когда-то по молодости натворил глупостей. И здесь продолжаю жить. Я с гордостью смотрю людям в глаза. Ибо после этих глупостей я вовремя остановился. Ибо чувствовал, что рано или поздно мои условные сроки закончатся не условными.

Тогда было такое время. Тебе Никифоров рассказал, как решались конфликты? Он дважды рассказал, как хотел меня избить, дважды! И если бы не моя самооборона, то, возможно, и убил бы. Как мою собаку на глазах у жены и сына зарубил сапой. Так что мне было ждать, когда он мне голову проломит? Так мы тогда жили, Дима. Я давно заплатил перед Богом, а перед людьми до сих пор плачу.

С Никифоровым инцидент был 26 лет назад. И я за это отбыл наказание. Представляете, если бы я опустился на этот уровень и рассказал, что твоя четвертая жена делала 20 лет назад? У тебя, кстати, жен больше, чем у меня судимостей", – заявил Поворознюк.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, конфликт Поворознюка с Гордоном начался после того, как футбольный функционер отказался давать интервью журналисту. После этого они начали оскорблять друг друга в сети. Ранее Дмитрий взял интервью у фермера из Кировоградской области Юрия Ткача, который заявил, что Поворознюк стрелял в него из автомата. Позднее Александр опроверг все обвинения.