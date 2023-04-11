Бійцівські собаки жорстоко рвали 7-річну дівчинку та її матір посеред вулиці: подробиці НП на Київщині (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Київській області бійцівські собаки напали на матір із дитиною. Тварини завдали своїм жертвам поранення середньої тяжкості та їх довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Як стало відомо, інцидент стався 10 квітня, коли 35-річна жінка разом зі своєю 7-річною дочкою вийшли на вечірню прогулянку. У цей момент їхній сусід, який є господарем розплідника, вирішив вигуляти на повідку, але без намордників своїх собак породи Кане-корсо.

Збираючись на вигул собак, чоловік забув зачинити двері розплідника і в результаті цього собаки, які перебували всередині, вибігли на вулицю і напали на жінку з дитиною. Внаслідок укусів тварин постраждалі отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні.

"За фактом завдання необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ст. 128 КК]. Подальшу долю тварин буде визначено в ході досудового розслідування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США собаки до смерті загризли чоловіка.

Також ми повідомляли, що посеред вулиці у Дніпрі собака жорстоко напав на жінку.