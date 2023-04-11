Бойцовские собаки жестоко рвали 7-летнюю девочку и её мать посреди улицы: подробности ЧП на Киевщине (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Полиция открыло уголовное производство
В Киевской области бойцовские собаки напали на мать с ребёнком. Животные нанесли своим жертвам ранения средней тяжести и их пришлось госпитализировать.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Как стало известно, инцидент произошел 10 апреля, когда 35-летняя женщина вместе со своем 7-летней дочерью вышли на вечернюю прогулку. В этот момент их сосед, который является хозяином питомника решил выгулять на поводке, но без намордников своих собак породы Кане-корсо.
Собираясь на выгул собак, мужчина забыл закрыть двери питомника и в результате этого собаки, находившиеся внутри выбежали на улицу и напали на женщину с ребенком. В результате укусов животных пострадавшие получили телесные повреждения в виде многочисленных ран туловища и конечностей. Они были госпитализированы в больницу.
"По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ст. 128 УК]. Последующая судьба животных будет определена в ходе досудебного расследования", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в США собаки до смерти загрызли мужчину.
Также мы сообщали, что посреди улицы в Днепре собака жестоко напала на женщину.