Бойцовские собаки жестоко рвали 7-летнюю девочку и её мать посреди улицы: подробности ЧП на Киевщине (фото)

Полиция открыло уголовное производство

В Киевской области бойцовские собаки напали на мать с ребёнком. Животные нанесли своим жертвам ранения средней тяжести и их пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как стало известно, инцидент произошел 10 апреля, когда 35-летняя женщина вместе со своем 7-летней дочерью вышли на вечернюю прогулку. В этот момент их сосед, который является хозяином питомника решил выгулять на поводке, но без намордников своих собак породы Кане-корсо.

Собираясь на выгул собак, мужчина забыл закрыть двери питомника и в результате этого собаки, находившиеся внутри выбежали на улицу и напали на женщину с ребенком. В результате укусов животных пострадавшие получили телесные повреждения в виде многочисленных ран туловища и конечностей. Они были госпитализированы в больницу.

"По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ст. 128 УК]. Последующая судьба животных будет определена в ходе досудебного расследования", — говорится в сообщении.

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