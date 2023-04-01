Перевдягався у жіночий одяг і чатував у туалеті: у Львові чоловіка засуджено за розбещення малолітніх дівчаток

Киянину призначено найсуворіше покарання, передбачене санкцією цієї статті — 8 років позбавлення волі

У Львові суд виніс вирок у резонансній справі щодо розбещення малолітніх дівчаток у школах.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 51-річного киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України)", — сказано у повідомленні.

Киянину призначено найсуворіше покарання передбачене санкцією цієї статті у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений проникав у львівські школи, де розбещував школярок.

Для цього він приходив у школу перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Після чого заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходила потерпіла – представлявся лікаркою та намагався її "оглянути".

Арешт розпусника

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Раніше повідомлялося про затримання у Львові диякона, який знущався з власної доньки.