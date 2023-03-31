Клірик УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати за кордон: інструктаж проходили в монастирі

Однак організатор схеми не виконав усього обіцяного

Доки духівництво УПЦ МП не хоче покидати Києво-Печерську Лавру в Києві, священнослужитель цієї церкви допомагав ухилянтам покинути Україну. Події розгорталися на Буковині, де викрили клірика чоловічого монастиря на організації каналу втечі.

За матеріалами СБУ, підозру отримав помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Він пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Як вдалося з’ясувати, у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

"Пунктом збору" ухилянтів було визначено територію монастиря. Там священнослужитель проводив інструктаж, а потім їх мали вивезти за кордон. Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали стежку, через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Наразі клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що в Україні планують створити реєстр ухилянтів, який має підвищити ефективність мобілізації в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що загрожує ухилянтам у разі втечі за кордон.