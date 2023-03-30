У росії актор здійснив публічний суїцид: не витримав тиску через антивоєнну позицію (відео)

Актор заявив, що останній рік на нього чинять тиск у театрі, і вирішив розкрити вени

У російській Республіці Бурятія актор Державного російського драматичного театру імені Бестужева Артур Шувалов порізав вени прямо на сцені. Його обурило звільнення керівника за антивоєнну позицію та політика нинішнього керівництва.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Більшість акторів виступали проти війни з Україною, за що на них чинився усілякий тиск.

Шувалов розповів, що керівництво театру в Улан-Уде погрожує звільнити його та колег за підтримку колишнього керівника Сергія Левицького, який засудив війну в Україні. Актор заявив, що втомився від погроз та переслідувань, після чого перед повною залою порізав вени на лівій руці канцелярським ножем.

"Протягом року мене намагаються звільнити, принижують, позбавляють роботи, грошей. Сьогодні звільнили мою дружину Світлану Полянську. Я не хочу з цим миритися… Вибачте, будь ласка, мене. Я втомився. Хочу сказати: В'ячеслав Михайлович Дьяченко, Наталія Миколаївна Светозарова (директор театру. – ред. – ці люди винні у моїй смерті", – заявив Шувалов зі сцени, коли трупа вийшла на уклін після виступу.

Наразі актор перебуває у лікарні. Повідомляється, що більшість акторів російського театру, як і колишній худрук, засудили війну в Україні. Зокрема, вони зривали плакати з буквою Z із будівлі театру.

Що стосується нового керівника театру В’ячеслава Дяченка, то він назвав акторів "представниками найдавнішої професії" і сказав, що має намір ставити вистави "простіше і зрозуміліше звичайним людям". Але це не співпадало з інтересами трупи.

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