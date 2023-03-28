Жінка-трансгендер влаштувала розстріл у школі в США, загинули дорослі та діти (фото та відео)

У зв'язку з трагедією в США приспускають державні прапори в знак жалоби

У школі американського міста Нешвілл (штат Теннессі) відбулася стрілянина — вбили шістьох людей, троє з них діти. Двоє із загиблих дорослих працювали в тому ж навчальному закладі Covenant School. Стрілка ліквідувала поліція.

За даними CNN, це 28-річна Одрі Хейл. Вона місцева, за деякими даними, закінчила той самий навчальний заклад. Повідомляється, що це приватна пресвітеріанська школа, де навчаються діти з дошкільного віку по шостий клас. Трьом вбитим дітям було по 9 років. Троє загиблих дорослих були сторожем та директоркою школи, а також вчителем на заміні.

Нападниця відстрілювалась від поліції з другого поверху

Напад на школу був прорахований і спланований — у Хейл знайшли детальний план школи, а вдома — ще зброю, включаючи обріз. Жінка працювала графічною дизайнеркою та продавчинею продуктів. У школу вона увірвалася, вистріливши в скляні двері, була озброєна не тільки двома гвинтівками, а й пістолетом. Вона не мала кримінального минулого та була трансгендером.

Одрі Хейл

Загалом у масових стрілянинах в школах в США загинули з 1999 року (напад в школі "Колумбайн") 175 чололюдей. Раніше "Телеграф" повідомляв про стрільбу біля школи в Чернівцях. Тоді загинула одна поліцейська, а зловмисником поліція зацікавилася через демонстрацію статевих органів дітям.