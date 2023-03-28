Женщина-трансгендер устроила расстрел в школе в США, погибли взрослые и дети (фото и видео)

В связи с трагедией в США приспускают государственные флаги в знак траура

В школе американского города Нэшвилл (штат Теннесси) произошла стрельба — убили шесть человек, трое из них дети. Двое из погибших взрослых работали в том же учебном заведении Covenant School. Стрелка ликвидировала полиция.

По данным CNN, это 28-летняя Одри Хэйл. Она местная, по некоторым данным, окончила то же учебное заведение. Сообщается, что это частная пресвитерианская школа, где учатся дети с дошкольного возраста по шестой класс. Троим убитым детям было по 9 лет. Трое погибших взрослых были сторожем и директором школы, а также учителем на замене.

Нападающая отстреливалась от полиции со второго этажа

Нападение на школу было просчитано и спланировано — у Хейл нашли детальный план школы, а дома — еще оружие, включая обрез. Женщина работала графическим дизайнером и продавцом продуктов. В школу она ворвалась, выстрелив в стеклянную дверь, была вооружена не только двумя винтовками, но и пистолетом. Она не имела криминального прошлого и была трансгендером.

Одри Хэйл

Всего в массовых стрельбах в школах в США погибли с 1999 года (нападение в школе "Колумбайн") 175 человек. Ранее "Телеграф" сообщал о стрельбе возле школы в Черновцах. Тогда погибла полицейская, а злоумышленником полиция заинтересовалась из-за демонстрации половых органов детям.