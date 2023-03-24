Бійка на сесії міськради: під Києвом син мера міста напав на військового

За фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень поліцейські розпочали досудове розслідування

В Київській області, де напередодні у Вишневому жінка викинула 2-місячне немовля з п'ятого поверху, стався новий інцидент, на цей раз у місті Березань.

Про це повідомили в поліції області.

"В місті Березань 23 березня близько 20:50, до поліції звернувся чоловік із письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник отримав тілесні ушкодження", — говориться в повідомленні правоохоронців.

Постраждалим виявився 30-річний військовослужбовець. Його вже направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень, поліцейські розпочали досудове розслідування.

В той же час ЗМІ повідомляють, що згідно з інформацією із соцмереж вдарив військового син мера міста Березань Володимира Тимченка — Сергій Тимченко.

Офіційної інформації щодо учасників бійки поки що не поступало.

Нагадаємо, що футболіст збірної України розповів, як на початку березня "пояснив" за допомогою кулаків росіянину, хто винен у війні в Україні.