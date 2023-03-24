Драка на сессии горсовета: под Киевом сын мэра города напал на военного

По факту преднамеренной нанесения легких телесных повреждений полицейские начали досудебное расследование

В Киевской области, где накануне в Вишневом женщина выбросила 2-месячного младенца с пятого этажа, произошел новый инцидент, на этот раз в городе Березань.

Об нем сообщили в полиции области.

"В городе Березань 23 марта около 20:50 в полицию обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", — говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавшим оказался 30-летний военнослужащий. Его уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту умышленной нанесения легких телесных повреждений полицейские начали досудебное расследование.

В то же время СМИ сообщают, что согласно информации из соцсетей военного ударил сын мэра города Березань Владимира Тимченко — Сергей Тимченко.

Официальной информации об участниках драки пока не поступало.

Напомним, что футболист сборной Украины рассказал, как в начале марта "объяснил" с помощью кулаков россиянину, кто виноват в войне в Украине.