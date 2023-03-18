На Прикарпатті зіткнулися пасажирські автобуси: без жертв не обійшлось (фото)

Майже два десятки пасажирів були госпіталізовані

В одному з населених пунктів Івано-Франківської області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участі двох пасажирських автобусів. В результаті аварії постраждало 18 людей, одна пасажирка загинула.

Про це у суботу, 18 березня, повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попередньо встановлено, що уранці 18 березня, близько 07:35, представники Служби порятунку отримали телефонний дзвінок із повідомленням про те, що на автодорозі у селі Товмачик (Коломийський район) трапилась аварія за участі двох автобусів "Фольксваген" та "Еталон". 56-річний водій останнього на швидкості виїхав на зустрічну смугу руху, де влетів у мікроавтобус.

По прибуттю на місце автопригоди рятувальники з'ясували, що в результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали 18 пасажирів, які на момент зіткнення перебували у транспортних засобах. Усі були госпіталізовані до найближчого медичного закладу.

Одна з пасажирок "Фольксвагена", на жаль, загинула, а водія цього ж мікроавтобусу надзвичайникам довелося деблокувати, адже його затисло пошкодженими конструкціями.

Аварія за участі двох пасажирських автобусів

Варто додати, що, згідно з даними правоохоронців, керманича "Еталону" перевірили на стан сп'яніння та встановили, що у момент аварії він був тверезий.

Наразі деталі та обставини пригоди з'ясовують слідчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Рівненській області засудили водія, який, перебуваючи у нетверезому стані, збив 5-річну дитину. Дівчинка, отримавши низку травм, що виявилися несумісними із життям, загинула миттєво.