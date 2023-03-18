На Прикарпатье столкнулись пассажирские автобусы: без жертв не обошлось (фото)

Почти два десятка пассажиров были госпитализированы

В одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии пострадали 18 человек, одна пассажирка погибла.

Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что утром 18 марта около 07:35 представители Службы спасения получили телефонный звонок с сообщением о том, что на автодороге в селе Товмачик (Коломыйский район) произошла авария с участием двух автобусов "Фольксваген" и "Эталон". 56-летний водитель последнего на скорости выехал на встречную полосу движения, где влетел в микроавтобус.

По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 18 пассажиров, которые на момент столкновения находились в транспортных средствах. Все были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

Одна из пассажирок "Фольксвагена", к сожалению, погибла, а водителя этого же микроавтобуса чрезвычайным работникам пришлось деблокировать, ведь его зажало поврежденными конструкциями.

Авария с участием двух пассажирских автобусов

Следует добавить, что, согласно данным правоохранителей, водителя "Эталона" проверили на состояние опьянения и установили, что в момент аварии он был трезв.

Пока детали и обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Ровенской области осудили водителя, который, находясь в нетрезвом состоянии, сбил 5-летнего ребенка. Девочка, получив ряд травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью, погибла мгновенно.