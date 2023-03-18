На Прикарпатье столкнулись пассажирские автобусы: без жертв не обошлось (фото)
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Почти два десятка пассажиров были госпитализированы
В одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии пострадали 18 человек, одна пассажирка погибла.
Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно установлено, что утром 18 марта около 07:35 представители Службы спасения получили телефонный звонок с сообщением о том, что на автодороге в селе Товмачик (Коломыйский район) произошла авария с участием двух автобусов "Фольксваген" и "Эталон". 56-летний водитель последнего на скорости выехал на встречную полосу движения, где влетел в микроавтобус.
По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 18 пассажиров, которые на момент столкновения находились в транспортных средствах. Все были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.
Одна из пассажирок "Фольксвагена", к сожалению, погибла, а водителя этого же микроавтобуса чрезвычайным работникам пришлось деблокировать, ведь его зажало поврежденными конструкциями.
Следует добавить, что, согласно данным правоохранителей, водителя "Эталона" проверили на состояние опьянения и установили, что в момент аварии он был трезв.
Пока детали и обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Ровенской области осудили водителя, который, находясь в нетрезвом состоянии, сбил 5-летнего ребенка. Девочка, получив ряд травм, оказавшихся несовместимыми с жизнью, погибла мгновенно.