"Почалося?": у центрі Санкт-Петербурга чоловік розстріляв ОМОНівця з обрізу (відео)

50-річного стрілка вже затримали

У п'ятницю, 24 лютого, у самісінькому центрі російського Санкт-Петербурга невідома особа вистрілила у співробітника ОМОНу з травматичної зброї. Попередньо інцидент трапився неподалік входу в метро "Гостинний двір". Потерпілого з пораненням у груди відвезли до лікарні.

Як пише "Фонтанка", поблизу входу на станцію метро один із перехожих почав поводитися вкрай неадекватно, а коли його спробував затримати співробітник ОМОНу, чоловік раптово дістав зброю та вистрілив у представника охорони порядку.

Силовика з пораненням в область грудної клітини оперативно госпіталізували. А росіянина, яким виявився 50-річний місцевий житель, затримали на місці.

Наразі за вказаним фактом слідчі порушили кримінальну справу, в рамках статті "Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу". Якщо провина стрілка буде доведена в судовому порядку, йому може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до 20 років.

Що стосується пораненого співробітника "органів", то його планують нагородити почесною відзнакою.

У мережі інформація про поранення ОМОнівця викликала шквал саркастичних жартів і "підколів" серед користувачів. Дехто з них зазначає, що представник силової структури ще й мало отримав і хвалять стрілка. А є й ті, хто жартівливо наголошує на потребі нагородити пораненого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському місті Санкт-Петербург воєнкор Родіон Север’янов відкрив стрілянину по людях прямо посеред вулиці. Журналіст посварився із дорожнім робітником, після чого вистрілив йому в голову із газового пістолета.