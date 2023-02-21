Рикошетом від землі: у росії випадково застрелили багаторазового чемпіона світу (відео)

Спортсмен взяв участь у бійці

У вівторок, 21 лютого, в Дербенті (росія) застрелили багаторазового чемпіона світу з джиу-джитсу та греплінгу Відаді Марданова. Раніше бійця ММА з рф задушили в поїзді Москва — Владикавказ.

Про це повідомляє telegram-канал 112. Крім того, джерело опублікувало відео, на якому видно, як сталося вбивство.

За інформацією джерела, багаторазовий чемпіон світу з джиу-джитсу та греплінгу вийшов з дому близько 4 години ранку, щоб "з кимось поговорити". Проте замість розмови стався конфлікт. У результаті опоненти вистрілили у спортсмена та втекли. Пізніше одного з них упіймали.

За версією слідства, Марданова повалили на землю, а потім вистрілили – куля рикошетом відскочила у постраждалого. Поки невідомо, чи стрілок цілився у Відаді, чи поцілив у спортсмена рикошетом випадково, намагаючись відігнати від нього нападників.

Раніше повідомлялося, що відомий боєць ММА затримав злодія на пляжі у Бразилії.

Нагадаємо, в Іспанії чоловік напав на непереможного бійця UFC Ілію Топурію у барі та поплатився за це.