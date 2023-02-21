Рикошетом от земли: в россии случайно застрелили многократного чемпиона мира (видео)

Спортсмен поучаствовал в драке

Во вторник, 21 февраля, в Дербенте (россия) застрелили многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданова. Ранее бойца ММА из рф задушили в поезде Москва — Владикавказ.

Об этом сообщает telegram-канал 112. Кроме того, источник опубликовал видео, на котором видно, как произошло убийство.

По информации источника, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу вышел из дому около 4 часов утра, чтобы "с кем-то поговорить". Однако вместо беседы произошел конфликт. В итоге оппоненты выстрелили в спортсмена и скрылись. Позднее одного из них поймали.

По версии следствия, Марданова повалили на землю, а затем выстрелили — пуля рикошетом отскочила в пострадавшего. Пока неизвестно, целился ли стрелок в Видади, или попал в спортсмена рикошетом случайно, пытаясь отогнать от него нападавших.

Ранее сообщалось, что известный боец ММА Фелипе Коралес задержал вора на пляже в Бразилии.

Напомним, в Испании мужчина напал на непобедимого бойца UFC Илию Топурию в баре и поплатился за это.