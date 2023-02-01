Накачують дівчат наркотиками? Що відомо про скандал навколо студентських вечірок зі зґвалтуваннями в Києві

Хлопців намагаються ідентифікувати в мережі

У Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франика". Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім "показують світу шл*х". Кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Про це повідомила українська телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook. В мережі історія набула великого розголосу. Обурені користувачі намагаються ідентифікувати ґвалтівників та притягнути до кримінальної відповідальності.

Що відомо про "схеми" хлопців?

"Підписниця скинула акаунт хлопців, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими, є відео сцен ґвалтування руками та викладають це в Instagram та в закриті Telegram-групи", — розповіла Кравченко.

За її словами, група молодиків з Івано-Франківська (це компанія п'ять-сім людей по 20 років), переїхали в Київ, та вирішили зробити "забаву", яку називають "Покажемо вам які кругом шл*хи".

Кадри, які хлопці виставляли в мережу користувачі назвали жахливими та аморальними. Окрім того, вражає кількість схвальних коментарів під постами ймовірних ґвалтівників.

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини — головного з них — Андрія Ярини. Хлопці заробляють великі гроші тим, що замовляють дорогий товар на Амазоні та просто не оплачують його. Цим самим порушують закон", — додає Кравченко.

Підписники Ярослави Кравченко радять звертатись до правоохоронних органів, аби покарати злочинців. Проте без конкретних імен потерпілих це складно зробити. Відповідно, жодних заяв від дівчат нема.

Наразі небайдужі люди скаржаться на їх акаунти та намагаються поширити цю історію, щоб зробити хлопців "відомими". Так, на це вже відреагувала співачка Джамала. Деякі подали запит в СБУ та Кіберполіцію. Хлопців звинувачують у вчиненні дій сексуального характеру без добровільної згоди, розповсюдженні порноконтенту, зберіганні та поширенні наркотичних препаратів серед неповнолітніх.

Реакція молодих насильників

Після гучної хвилі розголосу в соцмережах, організатор "тусовок" висловився про це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає — має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті пішли на ***", — заявив хлопець.

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики, все це — їхній вибір.

Окрім того, хлопець пожалівся, що зараз так мало хороших дівчат і він не знає чи зможе почати з кимось стосунки після того, як побачив що відбувається на їхніх же вечірках.

Також в мережі висловили версію про те, що це лише взаємна "розкрутка": дівчата беруть участь у розвагах, а Павло та Андрій рекламують їхні Onlyfans-акаунти. За добу на акаунті хлопця з’явилося тисячі підписників. Частина чоловіків пишуть, що дівчата винні самі, адже вони завчасно знали куди їдуть та що там може статися.

Така реакція викликала обурення, зокрема в феміністичному середовищі та в соцмережах загалом.

"Випити в компанії хлопців — це не означає згоду на згвалтування, трансляцію оголеного тіла на тисячну аудиторію, не означало, що їм можна підсипати транквілізатори. 2023 рік. Після злочинів росіян, є такі, які толерують, коли подібне коять свої. Є такі, які вважають, що дівчина завжди згодна на все. Є такі, які не осудять ґвалтівника, але осудять жертву. Які будуть повчати дівчину як їй одягатись, як поводитись, але не навчать чоловіків не ґвалтувати та не знущатись", — пише волонтер Аліна Боднар.

В коментарях до дописів відверто шоковані українці вимагають кіберполіцію та СБУ розібратись в ситуації, адже після сексуальних злочинів з боку окупантів (яких зафіксовано сотні, а то й тисячі), подібні випадки в тилу під час кровопролитної війни викликають обурення та гнів.

Станом на 11:00 стало відомо, що Нацполіція відреагувала на ситуацію, тож завітала до кривдників дівчат та організаторів п’яних вечірок для проведення обшуків. На цей час правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.