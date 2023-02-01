Накачивают девушек наркотиками? Что известно о скандале вокруг студенческих вечеринок с изнасилованиями в Киеве

Ребят пытаются идентифицировать в сети

В Киеве появилась группа молодых ребят, называющих себя "криптаны из Франика". Они устраивают вечеринки, где якобы накачивают девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанакс", а затем "показывают миру шлюх". Кадры насилия молодые люди распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

Об этом сообщила украинская телеведущая и продюсерка Ярослава Кравченко на своей странице Facebook. В сети история получила большую огласку. Возмущенные пользователи пытаются идентифицировать насильников и привлечь к уголовной ответственности.

Что известно о "схемах" ребят?

"Подписчица сбросила аккаунт ребят, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксанаксом, потом снимают их без сознания, голыми, есть видео сцен изнасилования руками. Потом выкладывают это в Instagram и в закрытые Telegram-группы", — рассказала Кравченко.

По ее словам, группа молодых людей из Ивано-Франковска (это компания пять-семь человек по 20 лет), переехали в Киев, и решили сделать "забаву", которую называют "Покажем вам какие кругом шл*хи".

Кадры, которые ребята выставляли в сеть, пользователи назвали ужасными и аморальными. Кроме того, поражает количество одобрительных комментариев под постами вероятных насильников.

"Имею полное ФИО, регистрацию машины — главного из них — Андрея Ярины. Ребята зарабатывают большие деньги тем, что заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его. Этим самым нарушают закон", — добавляет Кравченко.

Подписчики Ярославы Кравченко советуют обращаться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступников. Однако без конкретных имен потерпевших это сложно сделать. Соответственно, никаких заявлений от девушек нет.

Сейчас неравнодушные люди жалуются на их аккаунты и пытаются распространить эту историю, чтобы сделать ребят "известными". Так на это уже отреагировала певица Джамала. Некоторые подали запрос в СБУ и Киберполицию. Ребят обвиняют в совершении действий сексуального характера без добровольного согласия, распространении порноконтента, хранении и распространении наркотических препаратов среди несовершеннолетних.

Реакция молодых насильников

После громкой волны огласки в соцсетях, организатор "тусовок" высказался об этом в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики, все это их выбор.

Кроме того, парень пожаловался, что сейчас так мало хороших девушек и он не знает, сможет ли начать с кем-то отношения после того, как увидел, что происходит на их же вечеринках.

Также в сети высказали версию о том, что это лишь взаимная "раскрутка": девушки принимают участие в развлечениях, а Павел и Андрей рекламируют Onlyfans-аккаунты. За сутки на аккаунте парня появились тысячи подписчиков. Часть мужчин пишут, что девушки виноваты сами, ведь они заранее знали, куда едут и что там может произойти.

Такая реакция вызвала возмущение, в частности, в феминистической среде и в соцсетях в целом.

"Выпить в компании ребят — это не означает согласие на изнасилование, трансляцию обнаженного тела на тысячную аудиторию. Это не означало, что им можно подсыпать транквилизаторы. 2023 год. После преступлений россиян есть такие, которые терпят, когда подобное творят свои. Есть такие, которые считают, что девушка всегда согласна на все. Есть такие, которые не осудят насильника, но осудят жертву. Которые будут поучать девушку как ей одеваться, как вести себя, но не научат мужчин не насиловать и не издеваться", — пишет волонтер Алина Боднар.

В комментариях к сообщениям откровенно шокированные украинцы требуют Киберполицию и СБУ разобраться в ситуации, ведь после сексуальных преступлений со стороны оккупантов (зафиксированных сотни, а то и тысячи), подобные случаи в тылу во время кровопролитной войны вызывают возмущение и гнев.

По состоянию на 11:00 стало известно, что Нацполиция отреагировала на ситуацию и посетила обидчиков девушек и организаторов пьяных вечеринок для проведения обысков. В настоящее время правоохранители уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.