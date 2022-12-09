Страшна ДТП під Одесою: автобус протаранив фуру, є жертви

Через густий туман видимість на дорозі знизилася буквально до метрів

Через погіршення погодних умов у ніч на п’ятницю, 9 грудня, на Одещині трапилися страшна ДТП, жертвами якої стали двоє людей, ще чотири — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, трагедія відбулася на трасі Одеса — Київ, в районі Знам’янки, розташованій за кілька десятків кілометрів від обласного центру. Там рейсовий автобус сполученням Львів — Одеса протаранив вантажівку.

Внаслідок зіткнення загинули обидва водії автобуса — основний і запасний, крім того, постраждали четверо пасажирів.

Судячи з опублікованих фото, ДТП сталася в умовах обмеженої видимості, оскільки вантажівку було погано видно в ранковому тумані. При зіткненні передню частину автобуса було фактично знищено. Вантажівка майже не постраждала.

Хто був винен — має встановити слідство, але коли виявиться, що вина лежить на водії автобуса, відповідати йому вже не доведеться, оскільки свою страшну ціну він уже заплатив.

Раніше сайт "Телеграф" повідомляв про іншу ДТП в Одеській області за участю автобуса та великогабаритної фури. Внаслідок аварії травми отримали 12 осіб.