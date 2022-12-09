Страшное ДТП под Одессой: автобус протаранил фуру, есть жертвы

Из-за густого тумана видимость на дороге снизилась буквально до метров

Из-за ухудшения погодных условий в ночь на пятницу, 9 декабря, в Одесской области произошло страшное ДТП, жертвами которого стали два человека, еще четыре — получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают местные Telegram-каналы, трагедия случилась на трассе Одесса — Киев, в районе Знаменки, расположенной в нескольких десятках километров от областного центра. Там рейсовый автобус сообщением Львов — Одесса протаранил грузовик.

В результате столкновения погибли оба водителя автобуса — основной и запасной, кроме того, пострадали четверо пассажиров.

Судя по опубликованным фото, ДТП произошло в условиях ограниченной видимости, поскольку грузовик был плохо виден в предутреннем тумане. При столкновении передняя часть автобуса была фактически уничтожена. Грузовик же почти не пострадал.

Кто был виноват — должно будет установить следствие, но если окажется, что вина лежит на водителе автобуса, отвечать ему уже не придется, поскольку свою страшную цену он уже заплатил.

Ранее сайт "Телеграф" сообщал о другом ДТП в Одесской области с участием автобуса и крупногабаритной фуры. В результате аварии травмы получили 12 человек.