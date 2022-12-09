Де була поліція?! У Кривому Розі спалахує скандал через загибель дітей у кар’єрі (фото 18+)

Хлопчиків знайшли роздягненими зовсім поруч із будинком, — якби їх не шукали цілих 20 днів, можливо, вони були б живі

Все новими деталями обростає історія про загибель хлопчиків 6 і 8 років у кар’єрі в Кривому Розі — виявилося, тіла знайшлися всього за кілька кілометрів від дому, що викликало безліч запитань до правоохоронців.

Деталі трагедії із місця подій розповідають журналісти місцевого видання "СВОЇ".

Як відомо, 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому вдень 19 листопада, а 8 грудня співробітники Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату знайшли їхні тіла у кар’єрі.

Фото з кар’єру

Поки немає остаточних даних, що спричинило смерть хлопчиків, попередньо це могло бути обмороження.

Журналісти зазначають, що зазвичай пошуки зниклих дітей займають 3-4 дні роботи поліції, — але у цьому випадку тіла знайшли всього за кілька кілометрів від їхнього будинку аж через 20 днів, при тому знайшли працівники кар’єру, а не правоохоронці.

Тіла знайшли зовсім поряд з будинком

На тлі цього постають запитання: чому поліція не простежила маршрут дітей і чи були б вони живі, якби їх знайшли у перші дні?

Також цікаві фото з місця трагедії, — на них видно, що принаймні один із хлопчиків був без взуття та верхнього одягу.

Українці відверто шоковані історією, обурені ставленням батьків до долі хлопчиків та підозрюють, що тіла дітей могли перемістити до кар’єру вже після смерті.

"Читаю це, боляче на душі", "Куди дивилися батьки?", "Батьків до кримінальної відповідальності!", "Навряд чи діти босі та роздягнені мандрували кар’єром", "І 12 днів співробітники не були на кар’єрі, ага", "Як діти потрапили на територію кар’єру?", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як відомо, раніше сусіди хлопчиків розповідали, що їхні сім’ї були неблагополучними, діти жебракували і могли самі піти з дому.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у звільненому Лимані знайшли дитяче поховання.