Где была полиция?! В Кривом Роге разгорается скандал из-за гибели детей в карьере (фото 18+)

Мальчиков нашли раздетыми совсем рядом с домом, — если бы их не искали целых 20 дней, возможно они были бы живы

Все новыми деталями обрастает история о гибели мальчиков 6 и 8 лет в карьере в Кривом Роге, — оказалось, тела нашлись всего в нескольких километрах от дома, что вызвало массу вопросов к сотрудникам правоохранительных органов.

Детали трагедии с места событий рассказывают журналисты местного издания "СВОИ".

Как известно, 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец ушли из дома днем 19 ноября, а 8 декабря сотрудники Ингулецкого горно-обогатительного комбината нашли их тела в карьере.

Фото из карьера

Пока нет окончательных данных, что стало причиной смерти мальчиков, предварительно это могло быть обморожение.

Журналисты отмечают, что обычно поиски пропавших детей занимают 3-4 дня работы полиции, — тут же тела нашли всего в паре километров от их дома только спустя 20 дней, при том нашли работники карьера, а не правоохранители.

Тела нашли совсем рядом с домом

На фоне этого возникают вопросы: почему полиция не проследила маршрут детей и были бы они живы, если бы их нашли в первые дни?

Также интересны фото с места трагедии, — на них видно, что по крайней мере один из мальчиков был без обуви и верхней одежды.

Украинцы откровенно шокированы историей, возмущены отношением родителей к судьбе мальчиков и подозревают, что тела детей могли переместить в карьер уже после смерти.

"Читаю это, больно на душе", "Куда смотрели родители?", "Родителей к уголовной ответственности!", "Вряд ли дети босые и раздетые путешествовали по карьеру", "И 12 дней сотрудники не были на карьере, ага", "Как дети попали на территорию карьера?", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как известно, ранее соседи мальчиков рассказывали, что их семьи были неблагополучными, дети попрошайничали и могли сами уйти из дома.

Как сообщал "Телеграф", ранее в освобожденном Лимане нашли детское захоронение.