У росії чоловік відкрив стрілянину по перехожих, а потім застрелився: стала відома причина (відео)

Внаслідок стрілянини загинуло четверо людей, включаючи самого стрілка

У російському місті Кримськ, що в Краснодарському краї, чоловік розстріляв із рушниці перехожих, а потім скоїв самогубство.

Мережу почали заполоняти відео з вулиць міста Кримськ, на якому зображений озброєний рушницею чоловік, який стріляє по перехожих. Як пише російська служба видання BBC, посилаючись на дані правоохоронних органів, в результаті інциденту померли четверо людей, серед них і сам стрілок, і ще один отримав поранення.

З’ясувалося, що злочинцем виявився місцевий житель 1956 року народження. Перебуваючи в приміщенні медичного закладу, він завдав смертельних поранень двом співробітникам цієї організації, а потім продовжив стрілянину по людях вже на вулиці.

Також видання, посилаючись на Telegram-канали Baza та Mash, повідомляє, що чоловік був озброєний довгоствольною гвинтівкою. На відео у соціальних мережах видно, що він закриває зброю тканиною.

Своєю чергою офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі зазначає, що стрілок програв суд колишній дружині. Після цього він став переслідувати жінку, але за неї на вулиці заступився чоловік. Внаслідок цього зловмисник застрелив його.

Також повідомляється, що після цього чоловік застрелився у своєму автомобілі.

Нагадаємо, раніше у Києві троє зловмисників убили воїна-добровольця батальйону "Свобода" Олексія Щербину.