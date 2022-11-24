В россии мужчина открыл стрельбу по прохожим, а потом застрелился: стала известна причина (видео)

В результате стрельбы погибли четыре человека, включая самого стрелка

В российском городе Крымск, что в Краснодарском крае мужчина расстрелял из ружья прохожих, а затем совершил самоубийство.

Сеть начали заполонять видео с улиц города Крымск, на котором запечатлен вооруженный ружьем мужчина стреляющий по прохожим. Как пишет русская служба издания BBC, ссылаясь на данные правоохранительных органов, в результате инцидента скончались четверо человек, в их числе и сам стрелок, и еще один получил ранение.

Выяснилось, что преступником оказался местный житель 1956 года рождения. Находясь в помещении медицинского учреждения он нанёс смертельные ранения двум сотрудникам данной организации, а затем продолжил стрельбу по людям уже на улице.

Также издание, ссылаясь на Telegram-каналы Baza и Mash сообщает, что мужчина был вооружен длинноствольной винтовкой. На видео в социальных сетях видно, что он закрывает оружие тканью.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале отмечает, что стрелок проиграл суд бывшей супруге. После этого он стал преследовать женщину, но за неё на улице вступился мужчина. В результате злоумышленник застрелил его.

Также сообщается, что после этого мужчина застрелился в своем автомобиле.

Напомним, ранее в Киеве трое злоумышленников убили воина-добровольца батальона "Свобода" Алексея Щербину.