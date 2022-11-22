"А потім говоритимуть про духовність": у мережі обурені нелюдським знищенням птахів у росії

У мережі дивуються через те, що комусь спало на думку вбивати синиць

Після початку вторгнення в Україну, всьому світу стало відомо, що росіяни відрізняються схильністю до жорстокості не лише стосовно людей, а й до ні в чому не винних тварин. Однак, мабуть, подібне ставлення до живої природи вони проявляють не тільки на окупованих територіях, а й у себе вдома.

Користувачка Твіттер під нікнеймом "ОSень" оприлюднила у себе кадри того, як у її рідній Тюмені власники кіосків позбавляються птахів. Для цього вони використовують картон та клей.

Приваблені приманкою синички на відео потрапили в пастку і прилипли до картону, таким чином власники кіоску просто прирекли птахів на довгу голодну смерть.

У коментарі до запису локацію швидко впізнали, вона розташована на вулиці Ямській 116/2.

Користувачі мережі мовчати не стали, частина з них запитала про те, звідки у людей могло взятися стільки жорстокості, а інші запропонували розв'язати проблему з кіоском найрадикальнішим шляхом.

Як повідомлялося раніше, в ході вторгнення в Україну через бойові дії загинуло понад 6 мільйонів свійських тварин, а в Чорному морі було знищено понад 50 тисяч дельфінів.