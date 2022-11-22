"А потом будут говорить о духовности": в сети возмущены бесчеловечным уничтожением птиц в россии

В сети недоумевают из-за того, что кому-то пришло в голову убивать синиц

После начала вторжения в Украину, всему миру стало известно, что россияне отличаются склонностью к жестокости не только по отношению к людям, но и к ни в чем не виноватым животным. Однако, по всей видимости подобное отношение к живой природе они проявляют не только на оккупированных территориях, но и у себя дома.

Пользовательница Твиттер под никнеймом "ОSень" обнародовала у себя кадры того, как в ее родной Тюмени владельцы киосков избавляются от птиц. Для этого они используют картон и клей.

Привлеченные приманкой синички на видео попали в ловушку и прилипли к картону, таким образом владельцы киоска просто обрекли птиц на долгую голодную смерть.

В комментарии к записи локацию быстро опознали, она расположена на улице Ямской 116/2.

Пользователи сети молчать не стали, часть из них задалась вопросом о том, откуда у людей могло взяться столько жестокости, а другие предложили решить проблему с киоском самым радикальным путем.

Как сообщалось ранее, в ходе вторжения в Украину из-за боевых действий погибло более 6 миллионов домашних животных, а в Черном море были уничтожены более 50 тысяч дельфинов.